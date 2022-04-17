Байдену рекомендують призначити відповідального за допомогу Україні  

Білому дому варто призначити відповідального за безпекову допомогу Україні, що дозволить прискорити і покращити міжвідомчу та міжнародну координацію зусиль.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Голос Америки", з таким листом до Байдена звернулись сенатори від Демократичної партії Джин Шагін та Дік Дурбін та сенатори-республіканці Роб Портман та Роджер Вікер.

"Навіть після початкової поразки, російська військова операція, що триває, становить нагальний заклик до переоцінки того, наскільки швидко і креативно Сполучені Штати можуть надавати Україні оборонні об'єкти для самозахисту", - йдеться у листі, датованому 14 квітня.

Сенатори вважають, що координатор міг би відповідати за оцінку оборонних потреб України, координацію зусиль різних відомств США, а також координацію з Європою.

Втім, в уряді США ще не прокоментували лист конгресменів. А очільник Пентагону Ллойд Остін, виступаючи в комітеті Сенату зі збройних сил, заявив, що допомоги Україні надається "швидше, ніж багато хто вважав реалістичним".

Згідно з даними Пентагону, від початку нового вторгнення РФ, США виділили Україні приблизно $2,6 млрд безпекової допомоги.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Росія цього тижня направила Сполученим Штатам офіційну дипломатичну ноту з попередженням про те, що постачання США та НАТО "найчутливіших" систем озброєнь в Україну "підливають олії у вогонь" конфлікту і можуть призвести до "непередбачуваних наслідків"

Ніщо не зупинить адміністрацію президента США Джо Байдена від продовження підтримки України, заявили у відповідь у Державному департаменті США.