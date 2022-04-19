Премьер Польши едет во Львов – открывать модульный городок для переселенцев

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 19 апреля приедет во Львов в связи с открытием первых модульных домов для вынужденных переселенцев, подаренных Польшей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил глава канцелярии премьера Михал Дворчик.

"По инициативе польского правительства в Украине строятся модульные городки для внутренне перемещенных лиц. Там будут проживать женщины и дети, выехавшие из восточных регионов из-за российской агрессии. Премьер сегодня откроет первый из них во Львове", - сообщил Дворчик.

Z inicjatywy polskiego rządu na 🇺🇦 powstają miasteczka kontenerowe dla uchodźców wewnętrznych. Schronienie w nich znajda kobiety i dzieci uciekające ze wschodu 🇺🇦przed rosyjska agresją. Pierwsze z nich dzisiaj otworzy premier @MorawieckiM we Lwowie. #PolandFirstToHelp — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) April 19, 2022

В начале апреля в правительстве сообщали, что Польша передала три модульных городка, где можно поселить более 1000 человек. В каждом есть жилые модули, санузлы с туалетом и душем, свет, отопление, розетки и базовая мебель. Установление решили начать со Львова, поскольку именно там осело большинство переселенцев.

Как сообщалось, также Польша принимает на лечение раненых украинских военных.