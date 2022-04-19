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Прем’єр Польщі їде до Львова - відкривати модульне містечко для переселенців

Вівторок, 19 квітня 2022, 11:41

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 19 квітня приїде до Львова у зв’язку з відкриттям перших модульних будинків для вимушених переселенців, які будуються за підтримки Польщі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив голова канцелярії прем'єра Міхал Дворчик.

"З ініціативи польського уряду в Україні будуються модульні будинки для внутрішньо переміщених осіб. Там будуть проживати жінки і діти, які виїхали зі східних регіонів через російську агресію. Прем’єр сьогодні відкриє перший з них у Львові", - повідомив Дворчик. 

На початку квітня в уряді повідомляли, що Польща передала три модульних містечка, де можна поселити понад 1000 людей. У кожному є житлові модулі, санвузли з туалетом і душем, світло, опалення, розетки та базові меблі. Встановлення вирішили розпочати зі Львова, оскільки саме там осіли більшість переселенців.

Як повідомлялося, також Польща приймає на лікування поранених українських військових. 

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