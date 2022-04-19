Прем’єр Польщі їде до Львова - відкривати модульне містечко для переселенців

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 19 квітня приїде до Львова у зв’язку з відкриттям перших модульних будинків для вимушених переселенців, які будуються за підтримки Польщі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив голова канцелярії прем'єра Міхал Дворчик.

"З ініціативи польського уряду в Україні будуються модульні будинки для внутрішньо переміщених осіб. Там будуть проживати жінки і діти, які виїхали зі східних регіонів через російську агресію. Прем’єр сьогодні відкриє перший з них у Львові", - повідомив Дворчик.

Z inicjatywy polskiego rządu na 🇺🇦 powstają miasteczka kontenerowe dla uchodźców wewnętrznych. Schronienie w nich znajda kobiety i dzieci uciekające ze wschodu 🇺🇦przed rosyjska agresją. Pierwsze z nich dzisiaj otworzy premier @MorawieckiM we Lwowie. #PolandFirstToHelp — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) April 19, 2022

На початку квітня в уряді повідомляли, що Польща передала три модульних містечка, де можна поселити понад 1000 людей. У кожному є житлові модулі, санвузли з туалетом і душем, світло, опалення, розетки та базові меблі. Встановлення вирішили розпочати зі Львова, оскільки саме там осіли більшість переселенців.

Як повідомлялося, також Польща приймає на лікування поранених українських військових.