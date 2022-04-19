Медведев пугает россиян угрозой агрессии со стороны НАТО

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна готовиться к возможным агрессивным действиям из-за расширения НАТО у ее границ.

Медведева во вторник цитирует российское издание "Коммерсант", сообщает "Европейская правда".

"Расширение НАТО у границ РФ - это уже не фигура речи и не набор угроз, нужно быть готовыми к агрессивным действиям", - сказал он.

"Нужно наращивать мощности для обеспечения РФ современным оружием, нужна надежная высокотехнологичная техника военного и двойного назначения", – добавил Медведев.

Как известно, в Финляндии и Швеции после начала полномасштабной войны РФ против Украины резко возросла поддержка вступления в НАТО. Обе страны допускают, что уже в июне подадут заявки на вступление, однако дебаты только начались.

В Москве начали предупреждать их о "последствиях".

Детальнее на эту тему – в статье Финляндия отказывается от нейтральности: как агрессия РФ толкает страну к вступлению в НАТО.