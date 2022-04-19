Медведєв жахає росіян загрозою агресії з боку НАТО

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитрій Медведєв заявив, що Росія повинна готуватися до можливих агресивних дій через розширення НАТО біля її кордонів.

Медведєва у вівторок цитує російське видання "Коммерсант", повідомляє "Європейська правда".

"Розширення НАТО біля кордонів РФ — це вже не фігура мови і не набір загроз, треба бути готовим до агресивних дій", - сказав він.

"Потрібно нарощувати потужності для забезпечення РФ сучасною зброєю, потрібна надійна високотехнологічна техніка військового та подвійного призначення", - додав Медведєв.

Як відомо, у Фінляндії та Швеції після початку повномасштабної війни РФ проти України різко зросла підтримка вступу до НАТО. Обидві країни допускають, що вже у червні подадуть заявки на вступ, проте дебати тільки розпочалися.

У Москві почали попереджати їх про "наслідки".

Детальніше на цю тему - у статті Фінляндія відмовляється від нейтральності: як агресія РФ штовхає країну до вступу в НАТО.