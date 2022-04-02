В Праге переименовали улицу возле посольства РФ в Украинских героев
Суббота, 2 апреля 2022, 15:44
Посольство России в Праге теперь находится на улице Украинских героев.
Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, пишет "Европейская правда".
"Вот такой теперь официальный адрес посольства мордора в Праге – Украинских героев, 36", – написал Перебийнис в Facebook, добавив иллюстрацию с Google-карты.
С инициативой переименования выступила мэрия 6 округа Праги.
Кроме того, железнодорожный мост неподалеку предложили назвать именем украинского матроса Виталия Скакуна, взорвавшего вместе с собой Генический мост, чтобы остановить продвижение российской танковой колонны.
МИД Украины ранее обратился к странам мира с призывом изменить названия улиц с российскими посольствами и консульствами на посвященные Украине.
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