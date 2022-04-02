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У Празі переіменували вулицю біля посольства РФ на Українських героїв

Субота, 2 квітня 2022, 15:44

Посольство Росії у Празі тепер розташоване на вулиці Українських героїв.

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс, пише "Європейська правда".

"Ось така тепер офіційна адреса посольства мордору у Празі - Українських героїв, 36", - написав Перебийніс у Facebook, додавши ілюстрацію з Google-карти.

 

З ініціативою переіменування виступила мерія 6-го округу Праги. 

Крім того, залізничний міст неподалік запропонували назвати ім’ям українського матроса Віталія Скакуна, який підірвав разом з собою Генічеський міст, щоб зупинити просування російської танкової колони.

МЗС України раніше звернулося до країн світу з закликом змінити назви вулиць з російськими посольствами та консульствами на присвячені Україні.

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