У Празі переіменували вулицю біля посольства РФ на Українських героїв
Субота, 2 квітня 2022, 15:44
Посольство Росії у Празі тепер розташоване на вулиці Українських героїв.
Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс, пише "Європейська правда".
"Ось така тепер офіційна адреса посольства мордору у Празі - Українських героїв, 36", - написав Перебийніс у Facebook, додавши ілюстрацію з Google-карти.
З ініціативою переіменування виступила мерія 6-го округу Праги.
Крім того, залізничний міст неподалік запропонували назвати ім’ям українського матроса Віталія Скакуна, який підірвав разом з собою Генічеський міст, щоб зупинити просування російської танкової колони.
МЗС України раніше звернулося до країн світу з закликом змінити назви вулиць з російськими посольствами та консульствами на присвячені Україні.
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