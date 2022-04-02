У Празі переіменували вулицю біля посольства РФ на Українських героїв

Посольство Росії у Празі тепер розташоване на вулиці Українських героїв.

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс, пише "Європейська правда".

"Ось така тепер офіційна адреса посольства мордору у Празі - Українських героїв, 36", - написав Перебийніс у Facebook, додавши ілюстрацію з Google-карти.

З ініціативою переіменування виступила мерія 6-го округу Праги.

Крім того, залізничний міст неподалік запропонували назвати ім’ям українського матроса Віталія Скакуна, який підірвав разом з собою Генічеський міст, щоб зупинити просування російської танкової колони.

МЗС України раніше звернулося до країн світу з закликом змінити назви вулиць з російськими посольствами та консульствами на присвячені Україні.