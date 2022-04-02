Кулеба поговорил с главой МИД Германии о новых санкциях и военной помощи

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Германии Анналена Бербок провели телефонный разговор, ключевыми темами были санкции против РФ и военная помощь.

Как пишет "Европейская правда", об этом глава МИД Украины сообщил в своем Twitter.

"Поговорил с Анналеной Бербок и поблагодарил Германию за отказ платить за российский газ в рублях. Отметил необходимость вводить новые жесткие санкции против России. Рассказал о последних событиях на фронтах. Необходимость дальше усиливать обороноспособность Украины - неотложная", - написал Кулеба.

Канцлер Германии Олаф Шольц после последнего разговора с президентом РФ заявил, что договоренность стран Группы семи об оплате за поставку российских энергоносителей только в евро или долларах, как и предусмотрено договорами, остается в силе.

Напомним, на днях немецкие СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что правительство дало "зеленый свет" на передачу Украине БМП, которые были на вооружении бывшей ГДР и сейчас находятся в Чехии. Это может стать первым прецедентом поставок в Украину бронетехники от государства-члена НАТО.

Анналена Бербок заявила, что исключительно Путин ответственен за развязывание войны против Украины и за то, чтобы прекратить её.

Со своей стороны вицеканцлер и министр экономики Роберт Габек отметил, что Германия в помощи Украине должна избегать непродуманных шагов из соображений безопасности собственной страны.