Кулеба поговорив з главою МЗС Німеччини про нові санкції і військову допомогу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава МЗС Німеччини Анналена Бербок провели телефонну розмову, ключовими темами були санкції проти РФ та військова допомога.

Як пише "Європейська правда", про це глава МЗС України повідомив у своєму Twitter.

"Поговорив з Анналеною Бербок і подякував Німеччині за відмову платити за російський газу у рублях. Наголосив на потребі запроваджувати нові жорсткі санкції проти Росії. Розповів про останні події на фронтах. Необхідність далі посилювати обороноздатність України - невідкладна", - написав Кулеба.

I spoke with @ABaerbock and thanked Germany for refusing to pay for Russian natural gas exports in rubles. Emphasized the need to impose new stiff sanctions on Russia. Informed on the frontline developments. The need to further strengthen Ukraine’s defense capabilities is urgent.