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В результате взрывов на шахте в Польше погибли четыре человека, семерых еще ищут

Среда, 20 апреля 2022, 12:37

В результате двух взрывов метана на шахте в польской Силезии погибли по меньшей мере четыре человека, число пострадавших возросло до 21.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Несчастный случай произошел на шахте Пневек в Павловице, в 00:15 20 апреля. На руднике в то время находились 42 шахтера.

По уточненной информации, взрывов было два. Второй, более мощный и опасный, произошел уже после того, как первая спасательная команда зашла искать людей. Теперь среди семи человек, судьба которых неизвестна, также и спасатели.

Троих шахтеров, которых считали пропавшими, нашли мертвыми, еще один человек скончался в пути в больницу.

В настоящее время дальнейшие поиски были приостановлены из-за очень высокой концентрации метана, что может привести к новому взрыву.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что вылетает на место происшествия.

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