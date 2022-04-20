Внаслідок вибухів на шахті у Польщі загинули четверо осіб, сімох ще шукають

Внаслідок двох вибухів метану на шахті у польській Сілезії загинули щонайменш чотири людини, кількість постраждалих зросла до 21.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Нещасний випадок стався на шахті Пньовек у Павловіце, за чверть після опівночі 20 квітня. У копальні на той час перебували 42 шахтарі.

За уточненою інформацією, вибухів було два. Другий, потужніший і небезпечніший, стався вже після того, як перша рятувальна команда зайшла шукати людей. Тепер серед семи людей, доля яких невідома, також рятувальники.

Трьох шахтарів, яких вважали зниклими, знайшли мертвими, ще одна людина померла у дорозі до лікарні.

Bardzo smutna informacja. Zmarło 4 górników w wyniku wybuchu w Kopalni Pniówek. Trwają poszukiwania 7 innych. Poprosiłem, aby na miejsce pojechał wiceminister @piotrpyzik, który na bieżąco informuje mnie o sytuacji. Łączę się w modlitwie z rodzinami i bliskimi górników. — Jacek Sasin (@SasinJacek) April 20, 2022

Наразі подальші пошуки призупинили через дуже високу концентрацію метану, що може призвести до нового вибуху.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що вилітає на місце події.