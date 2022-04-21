Макрон и Ле Пен встретились на теледебатах за три дня до второго тура

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон и лидер правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен вечером 20 апреля встретились на единственных теледебатах за три дня до решающего голосования 24 апреля.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале BBC.

Дебаты продолжались 45 минут, кандидаты говорили о проблеме роста стоимости жизни, проблеме России, изменении климата и иммиграции.

Особенно много внимания уделили стремительному росту цен на энергоносители и другие товары.

Ле Пен заявляла, что 70% французов почувствовали падение уровня жизни за последние 5 лет и "пора отдать французам приоритет" в их собственной стране. Макрон отметил, что с 2020 года экономика столкнулась с беспрецедентными вызовами из-за эпидемии коронавируса, а теперь – с новой войной в Европе, и он сумел провести страну из-за этих испытаний и сохранить её сильной.

Относительно войны РФ против Украины Макрон заявил, что Россия избрала "роковой путь", и Франция и Европа в этой ситуации должны помогать Украине оружием и принимать беженцев.

Ле Пен заявила, что поддержка Украины оружием втягивает Францию ​​в войну, но в целом одобрила политику Макрона о поддержке Украины.

Макрон припомний ей займ в российском банке для прошлой кампании и фактически признание легитимной противоправной аннексии Крыма РФ. Ле Пен, защищаясь, сказала, что взяла эти деньги из-за того, что ей не согласился дать кредит кто-то другой.

Марин Ле Пен смягчила свою риторику по отношению к ЕС и сейчас говорит, что выступает за изменения внутри блока, а не выход Франции из него.

Макрон аргументировал, что её идеи о "Европе наций" стала бы началом конца Евросоюза и назвал Ле Пен "торговцем ложью".

Ле Пен пообещала снизить НДС на энергоресурсы и снизить налоги для молодежи. Макрон отметил, что уже принятое решение о граничных ценах вдвое действеннее, чем было бы со снижением налогов.

Макрон объяснял, что Франции нужно постепенно повышать пенсионный возраст до 65 лет, Ле Пен отстаивает сохранение нынешнего – 62 года.

Что касается вопроса веры и иммиграции, Марин Ле Пен пообещала организовать референдум о том, кто должен оставаться во Франции, а кто уехать, заявляя, что большой наплыв иммигрантов в страну создал ощущение опасности. Также она пообещала запретить носить в общественных местах хиджабы, аргументируя это тем, что женщины "должны быть освобождены от исламистского давления".

Макрон ответил, что Ислам и исламизм – не одно и то же, а предложенная Ле Пен политика была бы предательством французских ценностей и привела бы к общественному противостоянию.

Ле Пен со своей стороны "била" Макрона напоминанием о протестах "желтых жилетов".

"Наибольшая проблема после Вашего 5-летнего срока – что вы раскололи страну. Мы должны отстроить Францию ​​и объединить людей", - заявила лидер "Национального объединения".

"Голосование в воскресенье – это референдум о Европе, о секуляризме, это момент очевидного выбора", - заявил Макрон.

Напомним, в первом туре Эммануэль Макрон набрал больше голосов, но и Ле Пен получила лучший результат, чем в первом туре 2017 года.

О том, как ей это удалось и не изменится ли ситуация во втором туре, который состоится 24 апреля, читайте в статье RFI Друг не на словах: как Марин Ле Пен отказалась от Путина, но продолжает ему помогать.