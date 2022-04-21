Макрон і Ле Пен зустрілися на теледебатах за три дні до другого туру

Чинний президент Франції Еммануель Макрон та лідерка правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен ввечері 20 квітня зустрілися на єдиних теледебатах, за три дні до вирішального голосування 24 квітня.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі ВВС.

Дебати тривали 45 хвилин, кандидати говорили про проблему зростання вартості життя, проблему Росії, зміни клімату та імміграцію.

Особливо багато уваги приділили стрімкому зростанню цін на енергоносії та інші товари, висловлюючи свої позиції, як на це реагувати.

Ле Пен заявляла, що 70% французів відчули падіння рівня життя за останні 5 років і "пора віддати французам пріоритет" у їхній власній країні. Макрон зауважив, що з 2020 року економіка зіткнулася з безпрецедентними викликами через епідемію коронавірусу, а тепер - з новою війною у Європі, і він зумів провести країну через ці випробування і зберегти її сильною.

Щодо війни РФ проти України Макрон заявив, що Росія обрала "фатальний шлях" і Франція та Європа у цій ситуації повинні допомагати Україні зброєю і приймати біженців.

Ле Пен заявила, що підтримка України зброєю втягує Францію у війну, але загалом схвалила політику Макрона про підтримку України.

Макрон пригадав їй позику у російському банку для минулої кампанії та фактично визнання легітимною протиправної анексії Криму РФ. Ле Пен, захищаючись, сказала, що взяла ці гроші через те, що їй не погодився надати позику хтось інший.

Марін Ле Пен пом’якшила свою риторику щодо ЄС і зараз говорить, що виступає за зміни всередині блоку, а не вихід Франції з нього.

Макрон аргументував, що її ідеї про "Європу націй" стала би початком кінця Євросоюзу і назвав Ле Пен "торговцем брехнею".

Ле Пен пообіцяла знизити ПДВ на енергоресурси і зменшити податки для молоді. Макрон зауважив, що вже прийняте рішення про граничну межу цін удвічі дієвіше, ніж було би зі зниженням податків.

Макрон пояснював, що Франції потрібно поступово підвищувати пенсійний вік до 65 років, Ле Пен відстоює збереження нинішнього - 62 роки.

Щодо питання віри та імміграції, Марін Ле Пен пообіцяла організувати референдум про те, хто має залишатися у Франції, а хто - виїхати, заявляючи, що великий наплив іммігрантів до країни створив відчуття небезпеки. Також вона пообіцяла заборонити носити у громадських місцях хіджаби, аргументуючи це тим, що жінки "повинні бути звільнені від ісламістського тиску".

Макрон відповів, що Іслам та ісламізм - не одне і те саме, а запропонована Ле Пен політика була би зрадою французьких цінностей та призвела би до громадського протистояння.

Ле Пен зі свого боку "била" Макрона нагадуванням про протести "жовтих жилетів".

"Найбільша проблема після Вашого 5-річного терміну - що ви розкололи країну. Ми повинні відбудувати Францію та об’єднати людей", - заявила лідерка "Національного об’єднання".

"Голосування у неділю - це референдум про Європу, про секуляризм, це мить очевидного вибору", - заявив Макрон.

Нагадаємо, у першому турі Еммануель Макрон набрав найбільше голосів, але і Ле Пен отримала кращий результат, ніж у першому турі 2017 року.

Про те, як їй це вдалося і чи не зміниться ситуація до другого туру, який відбудеться 24 квітня, читайте в статті RFI Друг не на словах: як Марін Ле Пен відмовилася від Путіна, але продовжує йому допомагати.