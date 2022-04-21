Германия заявляет, что готова отправить Украине тяжелое вооружение

Германия изучает, какое дополнительное обслуживание и боеприпасы потребуются ее боевым машинам пехоты Marder, чтобы Украина могла их использовать.

Об этом заявила министр иностранных дел Анналена Бербок, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Во второй день турне по странам Балтии Бербок ответила на критику со стороны союзников и обозревателей в связи с очевидным затягиванием Германией с поставкой оружия, которое, по словам Киева, необходимо для отражения атак России.

"Для нас нет табу по бронетехнике и другому вооружению, которое нужно Украине", — заявила она на пресс-конференции со своим эстонским коллегой в четверг.

Но Бербок сказала, что приоритетом является обеспечение того, чтобы Украина как можно быстрее получила старое советское вооружение, которое ее военные могли бы использовать без дополнительной подготовки, и что Берлин делает это, пополняя запасы союзных стран, имеющих такое вооружение, современным оружием немецкого производства.

Она добавила, что немецкие вооруженные силы сами столкнулись с нехваткой техники, подчеркнув, что у немецких миротворческих миссий в Африке нет всех необходимых им вертолетов.

На вопрос журналистов о том, будут ли немецкие танки "Leopard" отправлены в Украину, она заявила, что военным потребуется обучение использованию такого оружия, и что Берлин заплатит за это обучение.

"Мы выделяем 1 миллиард евро, потому что мы должны думать не только о ближайших днях и месяцах, но и о следующих годах... Мы знаем, что каждый день на счету", - сказала она.

Ранее глава Минобороны заявила, что Германия ведет переговоры со странами ЕС и НАТО, которые могут предоставить Украине тяжелые вооружения советского производства.

Напомним, издание Bild сообщило, что Министерство обороны Германии исключило все тяжелое вооружение из списка, направленного Украиной, хотя немецкая промышленность готова поставить много вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе.