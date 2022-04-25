Без прессы и в строжайшей секретности: детали закрытого визита посланцев Байдена в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин в воскресенье с закрытым визитом посетили Киев, прошедшим в строжайшей секретности по соображениям безопасности.

Об этом сообщают западные агентства, чьи журналисты освещали тайную поездку, в том числе агентство Associated Press, пишет "Европейская правда".

Зеленский объявил в субботу, что встретится с представителями США в Киеве в воскресенье, но администрация Байдена отказалась подтвердить это и отказалась обсуждать детали возможного визита, хотя планирование визита длилось более недели.

Блинкен и Остин, ставшие самыми высокими американскими чиновниками, посетившими Украину, сначала прилетели в Польшу, а в воскресенье по суше добирались в Киев.

Журналистам, путешествовавшим с Остином и Блинкеном в Польшу, запрещалось сообщать о поездке до ее завершения. Им не разрешили сопровождать чиновников во время сухопутного путешествия в Украину, а также запрещалось указывать, где на юго-востоке Польши они ожидают, пока топ-чиновники не прийдут из Украины.

Официальные лица Госдепартамента и Пентагона объяснили такую ​​секретность соображениями безопасности.

В Киеве Блинкен и Остин встретились с Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Алексеем Резниковым и министром внутренних дел Денисом Монастырским на расширенной, примерно 90-минутной двусторонней встрече, сообщил высокопоставленный чиновник Госдепа.

Из Польши Блинкен планирует вернуться в Вашингтон, а Остин поедет на военную базу США Рамштайн в Германии, на встречу министров обороны НАТО и других стран-доноров по поддержке Украины во вторник.

Во время визита Блинкен и Остин объявили о новой военной помощи Украине и другим государствам.

Блинкен также объявил о постепенном возвращении американских дипломатов в Украину и о выдвижении кандидатуры нового посла.