Без преси і в суворій секретності: деталі закритого візиту посланців Байдена до Києва

Держсекретар США Ентоні Блінкен та глава Пентагону Ллойд Остін в неділю з закритим візитом відвідали Київ, який пройшов у суворій секретності з міркувань безпеки.

Про це повідомляють західні агенції, чиї журналісти висвітлювали таємну поїздку, зокрема агентство Associated Press, пише "Європейська правда".

Зеленський оголосив у суботу, що зустрінеться з представниками США в Києві в неділю, але адміністрація Байдена відмовилася це підтвердити та відмовилася обговорювати деталі можливого візиту, хоча планування візиту тривало більше тижня.

Блінкен і Остін, які стали найвищими американськими посадовцями, що відвідали Україну, спершу прилетіли до Польщі, а у неділю наземним шляхом добиралися до Києва.

Журналістам, які подорожували з Остіном і Блінкеном до Польщі, заборонялося повідомляти про поїздку до її завершення. Їм не дозволили супроводжувати посадовців під час сухопутної подорожі до України, а також заборонялося вказувати, де на південному сході Польщі вони очікують, поки топ-чиновники повернутися з України.

Офіційні особи Держдепартаменту та Пентагону пояснили таку секретність міркуваннями безпеки.

У Києві Блінкен і Остін зустрілися з Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, міністром оборони Олексієм Резніковим і міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським на розширеній, приблизно 90-хвилинній двосторонній зустрічі, повідомив високопоставлений чиновник Держдепу.

З Польщі Блінкен планує повернутися до Вашингтона, а Остін поїде до на військову базу США Рамштайн у Німеччині, на зустріч міністрів оборони НАТО та інших країн-донорів щодо підтримки України у вівторок.

Під час візиту Блінкен та Остін оголосили про нову військову допомогу Україні та іншим державам.

Блінкен також оголосив про поступове повернення американських дипломатів в Україну та висунення кандидатури нового посла.