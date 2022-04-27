Австрия не платит за газ РФ рублями, это фейк роспропаганды – канцлер
Канцлер Австрии назвал фейком российской пропаганды уведомление о согласии Вены платить за российский газ рублями.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"До того, как здесь будут распространяться фейковые новости российской пропаганды. Конечно, OMV продолжит оплачивать поставки газа из России в евро. Австрия строго соблюдает совместно согласованные санкции ЕС", - написал Карл Нехаммер в Twitter в среду.
Ранее в среду российское информационное агентство ТАСС, а также РИА Новости опубликовали сообщение, согласно которому Австрия согласилась платить за газ рублями.
Россия в среду прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию. "Газпром" объяснил это отказом государств принимать условия оплаты в рублях.
Австрия все еще рассчитывается за газ в евро на счет в "Газпромбанке". Там эта сумма затем конвертируется Россией в рубли, сообщил в среду офис австрийского канцлера.
Австрийская нефтегазовая компания OMV, с другой стороны, приняла российские условия оплаты, которые, по словам Нехаммера, были классифицированы как не нарушающие санкции.
В то же время он отметил, что в настоящее время невозможно оценить, каким будет развитие ситуации дальше в случае дополнительной эскалации.
ЕС назвал недопустимой остановку поставок газа в Польшу и Болгарию и готовит ответ.
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