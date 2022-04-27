Швецию и Финляндию предупредили об усилении вмешательства РФ в связи с подготовкой их вступления в НАТО

Финляндия и Швеция должны подготовиться к усилению российских шпионских операций, кибератак и попыток повлиять на законодателей через подготовку странами вступления в НАТО.

Об этом заявили в среду руководители разведки северных стран, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Вторжение России в Украину заставило Швецию и Финляндию пересмотреть свой давний военный нейтралитет, и, как ожидается, в мае они объявят, присоединятся ли к альянсу НАТО, возглавляемому США.

Шведы и финны, особенно принимающие решения, должны быть более бдительными, чем раньше, из-за попыток России повлиять на политику и восприятие, сказал глава Службы безопасности Финляндии на совместной пресс-конференции со своими шведскими и норвежскими коллегами.

"Возможности России для проведения операций разведки ограничены, поскольку готовность финнов сотрудничать с российскими дипломатами находится на низком уровне", - сказал Антти Пелттари.

Служба безопасности Швеции уже несколько лет готовилась к возможным российским угрозам, направленным на экономику страны и принятию политических решений, заявила глава разведки Шарлотта фон Эссен.

"Россия может думать, что сейчас у нее есть ограниченные временные рамки, чтобы повлиять на решение Швеции по вступлению в НАТО", - сказала она, добавив, что попытки России повлиять на этот шаг могут принимать разные формы и происходить одновременно.

Три руководителя разведки северных стран заявили, что будут тесно сотрудничать в сфере безопасности. Норвегия является давним членом НАТО.

Россия давно считает расширение НАТО прямой угрозой собственной национальной безопасности и называла долгосрочное стремление Украины присоединиться к альянсу в качестве причины своих военных действий против нас.

Россия, с которой Финляндия имеет общую границу протяженностью 1300 км, заявила, что разместит ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты в своем балтийском Калининградском анклаве, если Финляндия и Швеция решат присоединиться к НАТО.

Ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция, вероятно, не будут ждать саммита НАТО в конце июня и подадут заявки на вступление в Альянс уже в мае.