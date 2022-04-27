Швецію і Фінляндію попередили про посилення втручання РФ через підготовку їх вступу в НАТО

Фінляндія та Швеція повинні підготуватися до посилення російських шпигунських операцій, кібератак і спроб вплинути на законодавців через підготовку країнами вступу в НАТО.

Про це заявили в середу керівники розвідки північних країн, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Вторгнення Росії в Україну змусило Швецію та Фінляндію переглянути свій давній військовий нейтралітет, і, як очікується, у травні вони оголосять, чи приєднаються до альянсу НАТО, очолюваного США.

Шведи та фіни, особливо ті, хто приймає рішення, повинні бути більш пильними, ніж раніше, через спроби Росії вплинути на політику та сприйняття, сказав глава Служби безпеки Фінляндії на спільній пресконференції зі своїми шведськими та норвезькими колегами.

"Можливості Росії для проведення операцій розвідки наразі обмежені, оскільки готовність фінів співпрацювати з російськими дипломатами знаходиться на низькому рівні", - сказав Антті Пелттарі.

Служба безпеки Швеції вже кілька років готувалася до можливих російських загроз, спрямованих на економіку країни та прийняття політичних рішень, заявила глава розвідки Шарлотта фон Ессен.

"Росія може думати, що зараз у неї є обмежені часові рамки, щоб вплинути на рішення Швеції щодо вступу в НАТО", - сказала вона, додавши, що спроби Росії вплинути на цей крок можуть приймати різні форми і відбуватися одночасно.

Троє керівників розвідки північних країн заявили, що будуть тісно співпрацювати у сфері безпеки. Норвегія є давнім членом НАТО.

Росія вже давно вважає розширення НАТО прямою загрозою власній національній безпеці і називала довгострокове прагнення України приєднатися до альянсу як причину своїх військових дій проти неї.

Росія, з якою Фінляндія має спільний кордон протяжністю 1300 км, заявила, що розмістить ядерну зброю та гіперзвукові ракети у своєму балтійському анклаві Калінінграді, якщо Фінляндія та Швеція вирішать приєднатися до НАТО.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія і Швеція, ймовірно, не чекатимуть саміту НАТО наприкінці червня і подадуть заявки на вступ до Альянсу вже у травні.