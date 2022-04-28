ООН готовит уникальную для себя выплате наличных 2 млн украинцам

Организация объединенных наций планирует предоставить наличные выплаты значительному количеству украинцев в условиях, необычных для организации.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции в Киеве.

Он сообщил о том, что агентства ООН проводят выплаты пострадавшим от нападения РФ.

"Мы готовы предоставлять наличные выплаты – к концу мая 1,3 млн, к августу – 2 млн человек, но это будет проводиться в координации с украинским правительством", – заявил Гутерреш.

Наличные выплаты пострадавшим являются стандартным инструментом ООН, но в Украине она имеет особенность, ведь обычно организация раздает деньги там, где правительство неспособно выполнить эту деятельность. "Это нетипичная для ООН гуманитарная операция, поскольку в Украине есть функционирующее правительство, система власти. Поэтому наша задача – не заменить, а поддержать правительство", – пояснил он.

Кроме того, как заявил Гутерреш, будет осуществляться другая поддержка. "По состоянию на сегодняшний день уже обеспечено предоставление гуманитарной помощи 3,4 млн граждан в Украине, и мы готовы и намерены охватить до конца августа 8,7 млн ​​человек", - заявил он.

"В условиях худшего сценария 25 млн человек могут нуждаться в гуманитарной помощи до конца года. Надеюсь, этот сценарий останется на бумаге, но мы должны быть готовы", - добавил он.

Как сообщалось, в четверг генсек ООН посетил Бородянку.

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