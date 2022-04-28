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ООН готує унікальну для себе операцію з виплати готівки 2 млн українцям

Четвер, 28 квітня 2022, 21:58

Організація об’єднаних націй планує надати готівкові виплати значній кількості українців за умов, які є незвичними для організації.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш на пресконференції у Києві.

Він повідомив про здійснення агенціями ООН виплат постраждалим від нападу РФ.

"Ми готові надавати готівкові виплати – до кінця травня 1,3 млн, до серпня – 2 млн осіб, але це буде в координації з українським урядом", - заявив Гутерреш.

Готівкові виплати постраждалим є стандартним інструментом ООН, але в Україні вона має особливість, адже зазвичай організація роздає гроші там, де уряд нездатен виконати цю діяльність. "Це нетипова для ООН гуманітарна операція, оскільки в Україні є функціонуючий уряд, система влади. Тому наше завдання – не замінити, а підтримати уряд", - пояснив він.

Окрім цього, як заявив Гутерреш, буде здійснюватися інша підтримка. " Станом на зараз уже забезпечено надання гуманітарної допомоги 3,4 млн громадян в Україні, і ми готові та маємо намір охопити до кінця серпня 8,7 млн осіб", - заявив він.

"В умовах найгіршого сценарію 25 млн людей можуть потребувати гуманітарної допомоги до кінця року. Сподіваюся, цей сценарій лишиться на папері, але ми готові", -додав він.

Як повідомлялося, у четвер генсек ООН відвідав Бородянку.

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