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Премьер Грузии исключил возможность того, что Тбилиси поддержит санкции против РФ

Воскресенье, 3 апреля 2022, 17:15

Грузия категорична в своем решении не присоединяться к экономическим санкциям против России.

Об этом заявил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили, которого цитирует Интерфакс-Украина.

Грузинский премьер подчеркнул, что критика в адрес правительства, которая звучит из-за нежелания присоединяться к антироссийским санкциям, не изменит эту позицию

"Это решение никто не заставит меня изменить. То, что приемлемо для национальных интересов нашей страны и интересов народа, только такую ​​политику буду проводить... Со стороны Грузии экономических санкций не будет", - сказал Гарибашвили журналистам в воскресенье.

Он заверил, что подобная позиция продиктована желанием "действовать в соответствии с интересами нашей страны, нашего народа". По его словам, Грузия на политическом уровне, во всех форматах поддерживает Украину и направляет в Украину гуманитарную помощь.

По-прежнему в своих комментариях он избежал осуждения агрессии РФ против Украины.

"Мы хотим мира, стабильности и развития. Это нужно сегодня нашей стране. Война никому не нужна. И для предотвращения войны любой лидер страны - патриот должен делать все возможное", - размыто объяснил Гарибашвили.

Он также не приветствует участие добровольцев в боевых действиях в Украине.

Как рассказывала "Европейская правда", с первых дней российского вторжения правительство Грузии избегает осуждения действия РФ. Подробно – в статье "Не моя война". Как власти Грузии не захотели поддерживать Украину во времена российской агрессии.

О том, какие проблемы это создало, читайте статью Грузия между сопротивлением и пониманием с РФ: как война в Украине изменила Тбилиси.

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Грузия

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