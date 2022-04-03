Прем’єр Грузії виключив можливість того, що Тбілісі приєднається до санкцій проти РФ

Грузія категорична у своєму рішенні не приєднуватися до економічних санкцій проти Росії.

Про це заявив глава грузинського уряду Іраклій Гарібашвілі, якого цитує Інтерфакс-Україна.

Грузинський прем’єр наголосив, що попри критику на адресу уряду, яка лунає через небажання приєднуватися до антиросійських санкцій, він не змінить цю позицію

"Це рішення ніхто не змусить мене змінити. Те, що прийнятно для національних інтересів нашої країни та інтересів народу, тільки таку політику я проводитиму... З боку Грузії економічних санкцій не буде", - сказав Гарібашвілі журналістам у неділю.

Він запевнив, що така позиція продиктована бажанням "діяти відповідно до інтересів нашої країни, нашого народу". Натомість за його словами, Грузія на політичному рівні, у всіх форматах підтримує Україну та спрямовує в Україну гуманітарну допомогу.

Як і раніше, у своїх коментарях він уникнув засудження агресії РФ проти України.

"Ми хочемо миру, стабільності та розвитку. Це потрібно сьогодні нашій країні. Війна нікому не потрібна. І для запобігання війні будь-який лідер країни - патріот повинен робити все можливе", - розмито пояснив Гарібашвілі.

Він також не схвалює участь добровольців у бойових діях в Україні.

Як розповідала "Європейська правда", з перших днів російського вторгнення уряд Грузії уникає засудження дії РФ. Детально – у статті "Не моя війна". Як влада Грузії не захотіла підтримувати Україну в часи російської агресії.

Про те, які проблеми це створило читайте статтю Грузія між спротивом та порозумінням з РФ: як війна в Україні змінила Тбілісі.