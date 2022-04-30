Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Эстония отправляет в Украину специалистов по разминированию

Суббота, 30 апреля 2022, 11:10

Эстония отправляет в Украину команду специалистов по разминированию, которая будет постоянно помогать украинским коллегам на ротационной основе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

Команда насчитывает 5 человек с тремя автомобилями. Периодически их будут менять другие коллеги.

Министр внутренних дел рассказал, что эстонские специалисты будут помогать в зонах, где осталось много мин и неразорвавшихся боеприпасов, но уже нет активных боевых действий.

Как сообщалось, с учетом ВВП Эстония среди всех стран мира пообещала наибольшую помощь Украине. Также Эстония приняла около 30 тысяч украинцев, выехавших за границу из-за войны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Эстония

Статьи

Испытание Украиной: как Сербия теряет шанс на членство в ЕС

Вчерашняя претендентка №1 на вступление в ЕС сейчас делает все возможное, чтобы надолго лишить себя европейской перспективы.
30 апреля 2022 — Ирина Джамич, для Европейской правды

"Спасательный круг" для экспорта: что может изменить либерализация торговли с ЕС

ЕС готов пойти на беспрецедентную либерализацию доступа украинских товаров к своему рынку. Что это значит для Украины и какие риски возможны? (укр.)
29 апреля 2022 — Назар Бобицкий, UBTA

"Байрактары" и туристы из России: какую позицию заняла Турция в нынешней войне

Война в Украине может стать для Турции "золотым билетом" для возвращения в семью НАТО. Но это окно возможностей может закрыться в любой момент.
29 апреля 2022 — Евгения Габер, Юрий Панченко