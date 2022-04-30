Эстония отправляет в Украину специалистов по разминированию
Суббота, 30 апреля 2022, 11:10
Эстония отправляет в Украину команду специалистов по разминированию, которая будет постоянно помогать украинским коллегам на ротационной основе.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.
Команда насчитывает 5 человек с тремя автомобилями. Периодически их будут менять другие коллеги.
Министр внутренних дел рассказал, что эстонские специалисты будут помогать в зонах, где осталось много мин и неразорвавшихся боеприпасов, но уже нет активных боевых действий.
Как сообщалось, с учетом ВВП Эстония среди всех стран мира пообещала наибольшую помощь Украине. Также Эстония приняла около 30 тысяч украинцев, выехавших за границу из-за войны.
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