Эстония отправляет в Украину специалистов по разминированию

Эстония отправляет в Украину команду специалистов по разминированию, которая будет постоянно помогать украинским коллегам на ротационной основе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

Команда насчитывает 5 человек с тремя автомобилями. Периодически их будут менять другие коллеги.

Министр внутренних дел рассказал, что эстонские специалисты будут помогать в зонах, где осталось много мин и неразорвавшихся боеприпасов, но уже нет активных боевых действий.

Как сообщалось, с учетом ВВП Эстония среди всех стран мира пообещала наибольшую помощь Украине. Также Эстония приняла около 30 тысяч украинцев, выехавших за границу из-за войны.