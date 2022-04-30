Естонія відправляє в Україну фахівців з розмінування
Субота, 30 квітня 2022, 11:10
Естонія відправляє в Україну команду фахівців з розмінування, яка буде постійно допомагати українським колегам на ротаційній основі.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.
Команда налічує 5 осіб з трьома автомобілями. Періодично їх змінюватимуть інші колеги.
Міністр внутрішніх справ розповів, що естонські фахівці будуть допомагати у зонах, де залишилось багато мін і нерозірваних боєприпасів, але вже немає активних бойових дій.
Як повідомлялося, з урахуванням ВВП Естонія серед усіх країн світу пообіцяла найбільшу допомогу Україні. Також Естонія прийняла близько 30 тисяч українців, які виїхали за кордон через війну.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.