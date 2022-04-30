Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Естонія відправляє в Україну фахівців з розмінування

Субота, 30 квітня 2022, 11:10

Естонія відправляє в Україну команду фахівців з розмінування, яка буде постійно допомагати українським колегам на ротаційній основі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

Команда налічує 5 осіб з трьома автомобілями. Періодично їх змінюватимуть інші колеги. 

Міністр внутрішніх справ розповів, що естонські фахівці будуть допомагати у зонах, де залишилось багато мін і нерозірваних боєприпасів, але вже немає активних бойових дій.

Як повідомлялося, з урахуванням ВВП Естонія серед усіх країн світу пообіцяла найбільшу допомогу Україні. Також Естонія прийняла близько 30 тисяч українців, які виїхали за кордон через війну.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Естонія

Статті

Випробовування Україною: як Сербія втрачає шанс на членство у ЄС

Вчорашня претендентка №1 на вступ до ЄС зараз робить усе можливе, щоб надовго позбавити себе європейської перспективи.
30 квітня 2022 — Ірина Джамич, для Європейської правди

"Рятівне коло" для експорту: що може змінити лібералізація торгівлі з ЄС

ЄС готовий піти на безпрецедентну лібералізацію доступу українських товарів до свого ринку. Що це означає для України та які ризики тут можливі?
29 квітня 2022 — Назар Бобицький, UBTA

"Байрактари" та туристи з Росії: яку позицію зайняла Туреччина у нинішній війні

Війна в Україні може стати для Туреччини "золотим квитком" для повернення в родину НАТО. Але це вікно можливостей може закритися в будь-який момент.
29 квітня 2022 — Євгенія Габер, Юрій Панченко