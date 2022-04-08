Британия предоставит Украине дополнительно ПЗРК Starstreak и противотанковое оружие

Великобритания отправит в Украину военной техники на сумму более 100 миллионов фунтов стерлингов, в том числе больше зенитных ракет Starstreak.

Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон выступил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Лондоне, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По словам Джонсон, пакет оборонной помощи также будет включать дополнительно 800 противотанковых ракет и высокоточных боеприпасов.

В новый британский пакет также входят каски, приборы ночного видения и бронежилеты.

Однако Джонсон сказал, что Запад не сможет удовлетворить все заявки на вооружения, представленные Украиной, потому что "было бы нецелесообразно" поставлять часть этого оборудования Киеву.

На вопрос, отправит ли Великобритания в Киев свои танки и бронетехнику, Джонсон ответил: "Я думаю, что важно, чтобы мы давали оборудование, которое действительно полезно и эксплуатируется украинцами, это наше соображение. Возможно, было бы полезнее поддержать украинцев, позволив некоторым из бывших стран Варшавского договора поставлять часть своей бронетехники".

Шольц согласился с Джонсоном, заявив, что союзники "всегда должны смотреть на то, что можно эффективно использовать".

"Дело в том, что мы пытаемся поставлять оружие, которое полезно и может быть хорошо использовано… успехи, которых до сих пор добилась украинская армия, показывают, что это особенно эффективное оружие: противотанковые средства, зенитные средства, боеприпасы", - сказал он.

Ранее 8 апреля министр обороны Британии сообщил, что Британия предоставит Украине бронемашину "Mastiff". Словакия передала долгожданную систему противовоздушной обороны С-300, получив американскую Patriot от европейских союзников.

Всего США и союзники передали Украине уже 60 тысяч противотанковых систем и 25 тысяч ПЗРК.

Читайте также Новый уровень помощи США: что изменит для Украины открытие ленд-лиза.