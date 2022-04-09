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Разведка Британии прогнозирует повышение активности авиации РФ на юге и востоке

Суббота, 9 апреля 2022, 08:22

Российские операции по-прежнему сосредоточены на востоке и юге, где ожидается повышение активности российской авиации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в обзоре Минобороны Британии в субботу утром.

Ведомство отмечает, что Россия продолжает наносить удары по украинским мирным жителям, например, по погибшим в результате вчерашнего ракетного удара по железнодорожной станции в Краматорске.

Авиации РФ трудно поддерживать наступление из-за украинских систем ПВО - британская разведка

Российские операции по-прежнему сосредоточены на Донбассе, Мариуполе и Николаеве, а при поддержке российских военно-морских сил продолжаются пуски крылатых ракет по территории Украины.

Ожидается, что активность российской авиации на юге и востоке Украины увеличится в поддержку этой деятельности.

В то же время, российские амбиции по созданию сухопутного коридора между Крымом и Донбассом по-прежнему наталкиваются на сопротивление Украины.

Накануне военная разведка Великобритании заявила, что российским силам, полностью выведенным с севера Украины, понадобится не менее недели, прежде чем они будут передислоцированы для боевых действий в других местах.

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Война с РФ Россия Великобритания

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