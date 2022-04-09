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Розвідка Британії прогнозує підвищення активності авіації РФ на півдні і сході 

Субота, 9 квітня 2022, 08:22

Російські операції, як і раніше, зосереджені на сході та півдні, де очікується підвищення активності російської авіації.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в огляді Міноборони Британії в суботу вранці.

Відомство відзначає, що Росія продовжує завдавати ударів по українських мирних жителях, наприклад, по загиблих внаслідок вчорашнього ракетного удару по залізничній станції у Краматорську.

Авіації РФ важко підтримувати наступ через українські системи ППО - британська розвідка

Російські операції, як і раніше, зосереджені на Донбасі, Маріуполі та Миколаєві, а за підтримки російських військово-морських сил продовжуються пуски крилатих ракет територією України.

Очікується, що активність російської авіації на півдні та сході України збільшиться на підтримку цієї діяльності.

Водночас,s російські амбіції щодо створення сухопутного коридору між Кримом та Донбасом, як і раніше, наштовхуються на опір України.

Напередодні військова розвідка Великої Британії заявила, що російським силам, які були повністю виведені з півночі України, знадобиться щонайменше тиждень, перш ніж вони будуть передислоковані для бойових дій в інших місцях.

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Війна з РФ Росія Велика Британія

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