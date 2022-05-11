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Большинство болгар боятся, что РФ нападет на их страну

Среда, 11 мая 2022, 10:52

Двое из трех болгар опасаются, что Россия нанесет ракетные и бомбовые удары по объектам в Болгарии, тогда как более половины опасаются, что Россия может их оккупировать.

Об этом говорится в национально репрезентативном социологическом опросе, проведенном агентством ESTAT от имени Фонда "Мастерская гражданских инициатив", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Согласно опросу, трое из четырех болгар опасаются использования ядерного оружия, в то время как 54% говорят, что боятся возможной оккупации Россией, а 62% опасаются ракетных и бомбовых ударов по разным объектам.

Это может объяснить, почему страна не поддерживает жесткую политику против Москвы и почему болгарское общество стремится занять нейтральную позицию в отношении войны в Украине.

При этом только 10% говорят, что знают историю болгарско-российских отношений, а 80% – не уверены в своих знаниях, что создает благоприятную почву для российской пропаганды и искажения исторических фактов.

Опрос также указывает на то, что 50,3% ожидают, что НАТО поможет, если Болгария подвергнется нападению, но только 41% поддерживают членство Болгарии в Альянсе, а 33% – против.

61% болгар не знают, что Россия выступала против объединения болгарских территорий в 1885 году, а 42% людей уверены, что СССР не объявлял войну Болгарии. Страна была оккупирована Красной армией с 1944 по 1947 годы, после чего Болгария находилась под коммунистической диктатурой в течение следующих 45 лет.

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Болгария

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