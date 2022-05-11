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Президент Чехии разрешил 103 чехам воевать в Вооруженных силах Украины

Среда, 11 мая 2022, 15:57

Президент Чехии Милош Земан одобрил вступление в Вооруженные силы Украины 103 граждан Чехии.

Об этом в среду в Twitter сообщил его спикер Иржи Овчачек, пишет "Европейская правда".

Он добавил, что решение еще предстоит подписать премьер-министр Петер Фиала.

В начале марта СМИ сообщали, что более 600 чехов вызвались вступить в Интернациональный легион в Украине.

Власти Чехии решили не привлекать к уголовной ответственности граждан, которые едут воевать в Украину против российского вторжения.

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Война с РФ Чехия

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