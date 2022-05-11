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Президент Чехії дозволив 103 чехам воювати в Збройних силах України

Середа, 11 травня 2022, 15:57

Президент Чехії Мілош Земан схвалив вступ до Збройних сил України 103 громадян Чехії. 

Про це у середу у Twitter повідомив його речник Іржі Овчачек, пише "Європейська правда".

Він додав, що рішення ще має підписати прем'єр-міністр Петер Фіала.

На початку березня ЗМІ повідомляли, що понад 600 чехів зголосилися вступити в Інтернаціональний легіон в Україні.

Влада Чехії вирішила не притягувати до кримінальної відповідальності громадян, який їдуть воювати в Україну проти російського вторгнення.

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Війна з РФ Чехія

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