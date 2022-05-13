Правительство Финляндии 15 мая предложит подать заявку на вступление в НАТО – глава МИД

Правительство Финляндии планирует опубликовать в воскресенье вторую так называемую "Белую книгу" с предложением присоединиться к НАТО.

Об этом сообщил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто на брифинге в Хельсинки, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Затем это предложение будет вынесено на парламентское голосование, а пленарное заседание намечено на утро понедельника.

Хаависто отметил, что "важно пройти должные парламентские дебаты"

Глава МИД Финляндии сказал, что вторжение России в Украину "очень изменило ландшафт безопасности в Европе", добавив, что оно также изменило общественное мнение о членстве в НАТО.

"Впервые большинство финнов поддерживают членство в НАТО", – сказал он.

Хаависто добавил, что страна тесно контактирует с МИДом Швеции, поскольку Швеция также рассматривает возможность вступления в НАТО. Он добавил, что ведет переговоры с европейскими партнерами и Великобританией, поскольку на страны-заявители не распространяются гарантии безопасности.

Напомним, 12 мая президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин официально объявили о своей поддержке вступления страны в НАТО.

Окончательное решение подать заявку на членство в НАТО потребует голосования в парламенте.

В Кремле уже заявили, что вступление Финляндии в НАТО будет угрожать России.

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