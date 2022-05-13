Уряд Фінляндії 15 травня запропонує подати заявку на вступ до НАТО - глава МЗС
Уряд Фінляндії планує опублікувати у неділю другу так звану "Білу книгу" з пропозицією приєднатися до НАТО.
Про це повідомив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто на брифінгу в Гельсінкі, пише "Європейська правда" із посиланням на CNN.
Потім ця пропозиція буде винесена на парламентське голосування, а пленарне засідання заплановано на ранок понеділка.
Хаавісто зазначив, що "важливо пройти належні парламентські дебати"
Глава МЗС Фінляндії сказав, що вторгнення Росії в Україну "дуже змінило ландшафт безпеки в Європі", додавши, що воно також змінило громадську думку щодо членства в НАТО.
"Вперше більшість фінів підтримують членство в НАТО", – сказав він.
Хаавісто додав, що країна тісно контактує з МЗС Швеції, оскільки Швеція також розглядає можливість вступу в НАТО. Він додав, що веде переговори з європейськими партнерами та Великобританією, оскільки на країни-заявники не поширюються гарантії безпеки.
Нагадаємо, 12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єр-міністр Санна Марін офіційно оголосили про свою підтримку вступу країни до НАТО.
Остаточне рішення подати заявку на членство в НАТО вимагатиме голосування в парламенті.
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