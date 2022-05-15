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Лидеры ЕС заговорили по-украински и об Украине после победы Kalush Orchestra на Евровидении

Воскресенье, 15 мая 2022, 09:09

Руководители Европейского союза, как и многие другие европейские политики, поздравили Украину с невероятно убедительной победой группы Kalush Orchestra.

Это заявления, как сообщает Европейская правда, прозвучали еще глубокой ночью, как только победа украинцев была подтверждена голосованием зрителей.

Президент Европарламента Роберта Мецола, которая была первым иностранным лидером, посетившим Киев после начала российского вторжения (ее визит состоялся еще 1 апреля) пообещала приехать снова и выразила уверенность, что Евровидение-2023 состоится именно в украинской столице.

"В следующем году в Киеве – в свободной Украине. И я буду там! Слава Украине!" – написала она.

Президент Европейского совета Шарль Мишель даже обратился к читателям своего твиттера на украинском.

"Ломаными дорогами приду я всегда к тебе", - процитировал он строчку из песни Kalush Orchestra. Как известно, эту фразу в песне-победительнице считают описанием того, что Украинцы тянутся к Родине, даже изуродованной войной. "Искренние поздравления Kalush Orchestra", - добавил Мишель, также на украинском, и тоже выразил уверенность в проведении следующего конкурса в Киеве

"Именно ваша песня завоевала наши сердца минувшей ночью" - обратилась ко всей Украине президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Как известно, Украина победила в Евровидении-2022. Перед этим, во время выступления, Kalush Orchestra призвал мир спасти защитников Мариуполя.

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ЕвроЖизнь

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