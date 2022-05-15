Керівники ЄС заговорили українською та про Україну після перемоги Kalush Orchestra на Євробаченні

Очільники Європейського союзу, як і багато інших європейських політиків, привітали Україну із неймовірно переконливою перемогою гурту Kalush Orchestra.

Це заяви, як повідомляє Європейська правда, пролунали ще глибоко вночі, щойно перемога українців була підтверджена голосуванням.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола, яка була першим іноземним лідером, що відвідав Київ після початку російського вторгнення (її візит відбувся ще 1 квітня) пообіцяла приїхати знову та висловила впевненість, що Євробачпення-2023 відбудеться саме в українській столиці.

"Наступного року в Києві – у вільній Україні. І я там буду! Слава Україні!" - написала вона.

Президент Європейської ради Шарль Мішель навіть звернувся до читачів свого твіттера українською.

"Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе", - процитував він рядок з пісні Kalush Orchestra. Як відомо, цю фразу у пісні-переможиці вважають описом того, що Українці тягнуться до Батьківщини, навіть понівеченої війною. "Щирі вітання Kalush Orchestra", - додав Мішель, також українською, і теж висловив впевненість у проведення наступного конкурсу у Києві

"Саме ваша пісня завоювала наші серця минулої ночі" - звернулася до всієї України президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Як відомо, Україна перемогла у Євробаченні-2022. Перед цим, під час виступу, Kalush Orchestra закликав світ врятувати захисників Маріуполя.