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Швеция отправляет дипломатов в Турцию для переговоров о заявке на вступление в НАТО

Понедельник, 16 мая 2022, 14:56

Команда шведских дипломатов отправится в Турцию для переговоров относительно возражений Анкары по вступлению Швеции в НАТО.

Об этом заявил министр обороны Швеции Петер Хултквист, пишет "Европейская правда" со ссылкой на https://www.dw.com/DW.

В разговоре с журналистами перед официальным голосованием парламента Швеции за подачу заявки на членство, Хултквист сказал, что дипломаты проведут "обсуждение и диалог", чтобы увидеть, "о чем действительно идет речь".

Расширение НАТО требует одобрения всех 30 членов альянса и их парламентов.

Министр сказал, что депутаты проведут в понедельник парламентские дебаты о вступлении в НАТО, что рассматривается как формальность, поскольку большинство поддерживает этот шаг. Правительство планирует официально подать заявку позже в этот день.

Ранее генсек НАТО заявил, что замечания Турции, обещавшей заблокировать вступление этих двух государств в Альянс, будут решены.

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Альянс Швеция Турция

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