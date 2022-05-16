Швеція відправляє дипломатів до Туреччини для переговорів щодо заявки на вступ до НАТО

Команда шведських дипломатів відправиться до Туреччини для переговорів щодо заперечень Анкари щодо вступу Швеції в НАТО.

Про це заявив міністр оборони Швеції Петер Гултквіст, пише "Європейська правда" із посиланням на DW.

У розмові з журналістами перед офіційним голосуванням парламенту Швеції за подачу заявки на членство, Гултквіст сказав, що дипломати проведуть "обговорення та діалог", щоб побачити, "про що насправді йдеться".

Розширення НАТО вимагає схвалення всіх 30 членів альянсу та їхніх парламентів.

Міністр сказав, що депутати проведуть у понеділок парламентські дебати щодо вступу в НАТО, що розглядається як формальність, оскільки більшість підтримує цей крок. Уряд планує офіційно подати заявку пізніше цього дня.

Раніше генсек НАТО заявив, що зауваження Туреччини, яка обіцяла заблокувати вступ цих двох держав до Альянсу, будуть вирішені.

Читайте також - А Ердоган проти: навіщо Туреччині блокувати розширення НАТО