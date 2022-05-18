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Британия объявит о плане депутинизации мировой экономики

Среда, 18 мая 2022, 09:13

Министр торговли Великобритании Энн-Мари Тревельян собирается представить план, согласно которому "зеленые" торговые соглашения смогут помочь положить конец зависимости мира от российских нефти и газа и "депутинизировать" мировую экономику.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Британия, которая меньше зависит от российской энергии, чем ее континентальные соседи, заявила, что быстрорастущий зеленый сектор может помочь другим странам уменьшить зависимость от российских нефти и газа.

"Этот ужасный конфликт в Украине подчеркнул то, чего можно добиться благодаря сплоченному глобальному подходу. Это также напомнило миру, что мы должны депутинизировать мировую экономику", - говорится в отрывках речи Тревельян, обнародованных ее офисом.

"Эти последние месяцы показали необходимость ускорить наш путь как глобального сообщества от углеводородов, решительно отвернуться от эры зависимости от загрязняющего топлива и перейти к будущему с нулевым значением", - считает министр.

В своей речи Тревельян объявит о гарантиях ссуд для зеленого бизнеса стоимостью почти 190 миллионов фунтов стерлингов и о зеленой торговле и инвестиционной выставке на северо-востоке Англии осенью, сообщили в ее офисе.

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Великобритания

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