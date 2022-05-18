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Британія оголосить про план депутінізації світової економіки

Середа, 18 травня 2022, 09:13

Міністр торгівлі Великої Британії Енн-Марі Тревельян збирається представити план, згідно з яким "зелені" торговельні угоди зможуть допомогти покласти край залежності світу від російських нафти і газу та "депутінізувати" світову економіку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Британія, яка менше залежить від російської енергії, ніж її континентальні сусіди, заявила, що швидко зростаючий зелений сектор може допомогти іншим країнам зменшити залежність від російських нафти і газу.

"Цей жахливий конфлікт в Україні підкреслив те, чого можна досягти завдяки згуртованому глобальному підходу. Це також нагадало світові, що ми повинні депутінізувати світову економіку", - йдеться в уривках промови Тревельян, оприлюднених її офісом.

"Ці останні місяці показали необхідність прискорити наш шлях як глобальної спільноти від вуглеводнів, рішуче відвернутися від ери залежності від палива, що забруднює, та перейти до майбутнього з нульовим значенням", - вважає міністр.

У своїй промові Тревельян оголосить про гарантії позик для зеленого бізнесу вартістю майже 190 мільйонів фунтів стерлінгів і про зелену торгівлю та інвестиційну виставку на північному сході Англії восени, повідомили в її офісі.

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Велика Британія

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