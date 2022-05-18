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Глава МИД Британии поддержала идею международного трибунала над Путиным

Среда, 18 мая 2022, 11:51

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что Лондон открыт идее международного уголовного трибунала, который будет судить Владимира Путина и других российских лидеров за войну в Украине.

Об этом она сказала в эфире Times Radio, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"Мы четко отдаем себе отчет, что Путин и все те, кто стоит за ужасающими военными преступлениями, которые совершаются в Украине, должны быть привлечены к ответственности, и мы очень тесно сотрудничаем с Международным уголовным судом" - сказала Трасс.

По ее словам, Британия направила поддержку в Украину, чтобы помочь собрать доказательства, от свидетельских показаний до видеодоказательств.

"Я говорила с украинским правительством об этой идее трибунала. Мы открыты к ней, мы сейчас ее рассматриваем, но мы хотим наиболее эффективного способа преследования тех людей, которые совершили эти ужасные военные преступления, включая изнасилование, сексуальное насилие, неизбирательные нападения на гражданских лиц", - заявила Трасс.

"Если трибунал поможет это сделать, то Великобритания бесспорно рассматривает возможность его поддержки", - добавила она.

Напомним, Государственный департамент США во вторник объявил о запуске новой программы по сбору и анализу доказательств военных преступлений и других зверств, совершенных Россией в Украине.

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Война с РФ Великобритания

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