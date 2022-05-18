Глава МЗС Британії підтримала ідею міжнародного трибуналу над Путіним

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс заявила, що Лондон відкритий до ідеї міжнародного кримінального трибуналу, який судитиме Владіміра Путіна та інших російських лідерів за війну в Україні.

Про це вона сказала в ефірі Times Radio, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

"Ми чітко усвідомлюємо, що Путін і всі ті, хто стоїть за жахливими військовими злочинами, які скоюються в Україні, повинні бути притягнуті до відповідальності, і ми дуже тісно співпрацюємо з Міжнародним кримінальним судом" - сказала Трасс.

За її словами, Британія надіслала підтримку в Україну, щоб допомогти зібрати докази, від свідчень свідків до відеодоказів.

"Я говорила з українським урядом про цю ідею трибуналу. Ми відкриті до неї, ми зараз її розглядаємо, але ми хочемо найефективнішого способу переслідування тих людей, які вчинили ці жахливі військові злочини, включаючи зґвалтування, сексуальне насильство, невибіркові напади на цивільних осіб" - заявила Трасс.

"Якщо трибунал допоможе це зробити, то Велика Британія безперечно розглядає можливість його підтримки" - додала вона.

Нагадаємо, Державний департамент США у вівторок оголосив про запуск нової програми зі збору та аналізу доказів воєнних злочинів та інших звірств, скоєних Росією в Україні.