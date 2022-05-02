Финляндия утвердит решение о вступлении в НАТО на следующей неделе – СМИ
Финляндия примет решение о подаче заявки на членство в НАТО 12 мая.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила финская газета Iltalehti поздно вечером в воскресенье со ссылкой на анонимные источники в правительстве.
Как сообщает издание, премьер-министр Санна Марин одобрила, что страна согласует заявку на членство в НАТО в четверг, 12 мая.
Решение о вступлении будет принято в два этапа.
Президент Финляндии Саули Ниинисте сначала объявит о своем одобрении присоединения к оборонному альянсу, а затем парламентские группы утвердят заявку, текст которой уже написан, сообщает издание.
Объявление о подаче заявки на членство в НАТО больше не будет повторно обсуждаться в парламентских комитетах и не будет вынесено на голосование, а будет быстро передано в НАТО.
Согласно финской конституции, президент руководит внешней политикой Финляндии и политикой безопасности в сотрудничестве с правительством.
Вторжение России в Украину подтолкнуло Финляндию и Швецию к подаче заявки на членство в НАТО и отказу от нейтральности в течение десятилетий.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что если Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в Альянс, то государствам блока удастся найти решение по гарантиям их безопасности до момента официального присоединения двух стран.
Как сообщалось, Финляндия и Швеция, вероятно, не будут ждать саммита НАТО в конце июня и подадут заявки на вступление в Альянс уже в мае.
Читайте также: Россия проигрывает Балтику: что изменит вступление в НАТО Финляндии и Швеции