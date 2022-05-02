Фінляндія затвердить рішення про вступ в НАТО наступного тижня - ЗМІ

Фінляндія ухвалить рішення про подання заявки на членство в НАТО 12 травня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила фінська газета Iltalehti пізно ввечері в неділю з посиланням на анонімні джерела в уряді.

Як повідомляє видання, прем'єр-міністр Санна Марін схвалила, що країна погодить заявку на членства у НАТО у четвер, 12 травня.

Рішення про вступ буде ухвалене в два етапи цього дня.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо спочатку оголосить про своє схвалення приєднання до оборонного альянсу, а потім парламентські групи затвердять заявку, текст якої вже написаний, повідомляє видання.

Оголошення подати заявку на членство в НАТО більше не буде повторно обговорюватися в парламентських комітетах і не буде винесено на голосування, а буде передане в НАТО з високою швидкістю.

Відповідно до фінської конституції, президент керує зовнішньою політикою Фінляндії та політикою безпеки у співпраці з урядом.

Вторгнення Росії в Україну підштовхнуло Фінляндію та Швецію до подання заявки на членство в НАТО та відмови від нейтральності протягом десятиліть.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, якщо Фінляндія та Швеція подадуть заявки на вступ до Альянсу, то державам блоку вдасться знайти рішення щодо гарантій їхньої безпеки до моменту офіційного приєднання двох країн.

Як повідомлялося, Фінляндія і Швеція, ймовірно, не чекатимуть саміту НАТО наприкінці червня і подадуть заявки на вступ до Альянсу вже у травні.

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