Саммит ЕС вряд ли найдет решение по российскому нефтяному эмбарго – президент Еврокомиссии

Лидеры Европейского союза вряд договорятся о нефтяном эмбарго против России на саммите 30-31 мая.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Я не думаю, что саммит — подходящее место для этого... Мы не должны смотреть на саммит", — сказала она, добавив, что переговоры с государствами-членами продолжаются.

Фон дер Ляйен сказала, что сейчас переговоры в основном сосредоточены на проработке деталей: "Я не думаю, что это будет тема на Европейском совете, которая там будет решаться".

Ее поддержал официальный представитель ЕС. "Невозможно, чтобы такой технический вопрос обсуждался главами государств и правительств на саммите", — сказал чиновник.

Еврокомиссия предложила отказаться от импорта российской нефти к концу года в большинстве стран-членов ЕС, в то время как Венгрии и другим странам может быть предоставлено больше времени.

Однако Венгрия пока отказывается снять вето. Будапешт требует сотни миллионов евро для модернизации своей нефтеперерабатывающей и трубопроводной инфраструктуры, чтобы отказаться от российской нефти, в то время как полная модернизация энергетической системы страны обойдется в миллиарды евро.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан исключил возможность обсуждения предложенного ЕС нефтяного эмбарго против России на саммите лидеров на следующей неделе