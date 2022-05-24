Саміт ЄС навряд чи знайде рішення щодо російського нафтового ембарго - президентка Єврокомісії

Лідери Європейського союзу навряд чи домовляться про нафтове ембарго проти Росії на саміті 30-31 травня.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у кулуарах Світового економічного форуму в Давосі, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Я не думаю, що саміт — слушне місце для цього... Ми не повинні дивитися на саміт", — сказала вона, додавши, що переговори з державами-членами продовжуються.

Фон дер Ляєн сказала, що зараз переговори здебільшого зосереджені на опрацюванні деталей: "Я не думаю, що це буде тема на Європейській раді, яка там вирішуватиметься".

Її підтримав речник ЄС. "Неможливо, щоб таке технічне питання обговорювалося главами держав і урядів на саміті", - сказав чиновник.

Єврокомісія запропонувала відмовитися від імпорту російської нафти до кінця року в більшості країн-членів ЄС, тоді як Угорщині та іншим країнам може бути надано більше часу.

Проте Угорщина поки що відмовляється зняти вето. Будапешт вимагає сотні мільйонів євро для модернізації своєї нафтопереробної та трубопровідної інфраструктури, щоб відмовитися від російської нафти, тоді як повна модернізація енергетичної системи країни коштуватиме мільярди євро.

Нагадаємо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан виключив можливість обговорення запропонованого ЄС нафтового ембарго проти Росії на саміті лідерів наступного тижня.