Сорос заявил, что война в Украине может стать началом Третьей мировой

Финансист-миллиардер Джордж Сорос заявил, что вторжение России в Украину, возможно, стало началом Третьей мировой войны, поэтому для Запада важно нанести поражение силам президента Владимира Путина.

Об этом сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Вторжение могло быть началом Третьей мировой войны, и наша цивилизация может не пережить ее. Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию — как можно скорее победить Путина. В этом суть", - сказал Сорос.

Сорос сказал, что Путин, который говорит, что "спецоперация" в Украине идет по плану и достигнет всех целей Кремля, теперь считает, что вторжение было ошибкой, и готовится к переговорам о прекращении огня.

"Но перемирие недостижимо, потому что ему нельзя доверять. Чем слабее становится Путин, тем более непредсказуемым он становится", - сказал он.

Миллиардер добавио, что Евросоюз должен понять, что Путин может отключить российский природный газ, на который в настоящее время приходится около 40% потребностей Европы, "пока это действительно больно".

"Я не могу предсказать исход, но у Украины определенно есть шансы на победу", — сказал Сорос.