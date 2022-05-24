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Сорос заявив, що війна в Україні може стати початком Третьої світової

Вівторок, 24 травня 2022, 21:08

Фінансист-мільярдер Джордж Сорос заявив, що вторгнення Росії в Україну, можливо, стало початком Третьої світової війни, тому для Заходу важливо завдати поразки силам президента РФ Владіміра Путіна.

Про це сказав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Вторгнення могло бути початком Третьої світової війни і наша цивілізація може не пережити її. Найкращий і, мабуть, єдиний спосіб зберегти нашу цивілізацію — якнайшвидше перемогти Путіна. У цьому суть", - сказав Сорос.

Сорос сказав, що Путін, який каже, що "спецоперація" в Україні йде за планом і досягне всіх цілей Кремля, тепер вважає, що вторгнення було помилкою і готується до переговорів про припинення вогню.

"Але перемир'я є недосяжним, тому що йому не можна довіряти. Чим слабкішим стає Путін, тим більш непередбачуваним він стає", - сказав він.

Мільярдер додав, що Євросоюз повинен зрозуміти, що Путін може відключити російський природний газ, на який нині припадає близько 40% потреб Європи, "поки це справді боляче".

"Я не можу передбачити результат, але Україна безперечно має шанси на перемогу", — сказав Сорос.

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