Словакия с июня снизит зависимость от российского газа на 65%

Словакия подписала контракт на поставку норвежского природного газа, который должен покрыть примерно 32% годового потребления страны, чтобы снизить зависимость от российского газа.

Об этом заявил министр экономики Рихард Сулик, пишет "Европейская правда" со ссылкой на словацкое издание Topky.

" 26 мая заключен контракт на поставку норвежского газа до конца следующего года, что покрывает 32% потребления, а также заключен контракт на поставку LNG-газа", - сказал Сулик.

По словам министра, у словацкой энергетической компании также есть перевалка газа в Хорватии, Бельгии, Италии, а также в Англии, что позволит ежемесячно закачивать и подавать в трубопроводы один-два танкера LNG-газа.

По словам министра, Словакия с начала июня снизит свою зависимость от российского газа на 65%. "Это максимум, чего сейчас можно было бы добиться. Мы прорабатываем и другие варианты, которые есть, но они сложнее. При этом мы также покупаем газ у России в полном объеме", - подчеркнул Сулик.

Министр также сказал, что весь необходимый для страны газ на зиму должен быть к 10 июля.

Годовое потребление природного газа в Словакии составляет около 5,5 млрд кубометров, и на сегодняшний день более 85% покрывалось за счет поставок из России. Диверсификация ресурсов природного газа, а также нефти стала приоритетом для большинства стран ЕС после вторжения на Украину российских войск.