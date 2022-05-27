Словаччина з червня знизить залежність від російського газу на 65%

Словаччина підписала контракт на постачання норвезького природного газу, який має покрити приблизно 32% річного споживання країни, щоб зменшити залежність від російського газу.

Про це заявив міністр економіки Ріхард Сулік, пише "Європейська правда" з посиланням на словацьке видання Topky.

"26 травня укладено контракт на постачання норвезького газу до кінця наступного року, що покриває 32% споживання, а також укладено контракт на постачання LNG-газу", - сказав Сулік.

За словами міністра, словацька енергетична компанія також має перевалку газу в Хорватії, Бельгії, Італії, а також в Англії, що дозволить щомісяця закачувати і подавати в трубопроводи один-два танкери LNG-газу.

За словами Міністра, Словаччина з початку червня знизить свою залежність від російського газу на 65%. "Це максимум, чого зараз можна було б досягти. Ми опрацьовуємо й інші варіанти, але вони складніші. При цьому ми також купуємо газ у Росії в повному обсязі", - наголосив Сулик.

Міністр також сказав, що весь необхідний для країни газ на зиму має бути до 10 липня.

Річне споживання природного газу в Словаччині становить близько 5,5 млрд. кубометрів, і на сьогодні понад 85% покривалося за рахунок постачання з Росії. Диверсифікація ресурсів природного газу та нафти стала пріоритетом для більшості країн ЄС після вторгнення в Україну російських військ.