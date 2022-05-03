Германия подняла истребители из-за самолета-разведчика РФ над Балтийским морем
Российский самолет-разведчик над Балтийским морем заставил Германию поднять два истребителя Eurofighter с авиабазы Лааге в субботу.
Об этом стало известно германскому информационному агентству DPA, пишет "Европейская правда".
Российский самолет идентифицировали в международном воздушном пространстве у острова Рюген.
Аварийный отряд из двух германских истребителей сопровождал российский самолет в международном воздушном пространстве.
Дания уже вызвала из-за инцидента посла России в МИД. Министр иностранных дел Йеппе Кофод объяснил, что российский военный самолет вошел в воздушное пространство Дании.
По информации Стокгольма, российский винтовой самолет Ан-30 также нарушил воздушное пространство Швеции к востоку от датского острова Борнхольм в Балтийском море.
Четыре российских истребителя вошли в воздушное пространство Швеции в начале марта.
Министерство обороны Швеции в Стокгольме раскритиковало инцидент как "совершенно неприемлемый".