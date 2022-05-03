Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Германия подняла истребители из-за самолета-разведчика РФ над Балтийским морем

Вторник, 3 мая 2022, 11:51

Российский самолет-разведчик над Балтийским морем заставил Германию поднять два истребителя Eurofighter с авиабазы ​​Лааге в субботу.

Об этом стало известно германскому информационному агентству DPA, пишет "Европейская правда".

Российский самолет идентифицировали в международном воздушном пространстве у острова Рюген.

Аварийный отряд из двух германских истребителей сопровождал российский самолет в международном воздушном пространстве.

Дания уже вызвала из-за инцидента посла России в МИД. Министр иностранных дел Йеппе Кофод объяснил, что российский военный самолет вошел в воздушное пространство Дании.

По информации Стокгольма, российский винтовой самолет Ан-30 также нарушил воздушное пространство Швеции к востоку от датского острова Борнхольм в Балтийском море.

Четыре российских истребителя вошли в воздушное пространство Швеции в начале марта.

Министерство обороны Швеции в Стокгольме раскритиковало инцидент как "совершенно неприемлемый".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Германия Россия

Статьи

Европейский пас ООН: как ПАСЕ помогает наказать Россию за агрессию

Украина сейчас оказалась на острие смены системы мировой безопасности. Уже появилась идея, как изменить правила игры в Совбезе ООН...
3 мая 2022 — Эрик Кучеренко, для Европейской правды

Как Черногория возвращается к пути в ЕС и почему это важно для Украины

Новое правительство Черногории обещает убрать все препятствия на пути в ЕС, которые наставило предыдущее просербское и пророссийское правительство. Но не все так просто (укр.)
2 мая 2022 — Юрий Панченко, Наталья Ищенко

Россия проигрывает Балтику: что изменит вступление в НАТО Финляндии и Швеции

Вступление в НАТО Финляндии и Швеции полностью изменит баланс сил в Северной Европе, лишив Россию ряда традиционных рычагов влияния.
2 мая 2022 — Алина Гриценко, для Европейской правды